Embraco: anticipato a domani il tavolo al ministero

Domani al Ministero del Lavoro è in programma il tavolo per la proroga della cassa integrazione per i lavoratori della ex Embraco. Il 22 luglio, infatti, scadono gli ammortizzatori sociali e senza la proroga della cassa i 400 lavoratori saranno licenziati. Il tavolo, previsto in un primo momento il 20 luglio, è stato anticipato a domani "per avere qualche giorno di tempo in più - spiega Chiorino - in caso di sorprese". La proroga della cassa dovrebbe valere fino al 31 dicembre. "La Regione Piemonte è pronta a fare la sua parte - ribadisce l'assessore piemontese - e a mettere in campo tutte le risorse possibile, ma trattandosi di un piano di industrializzazione non può intervenire da sola".