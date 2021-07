Vaccini: assessore Piemonte, ad agosto rischio stop campagna

"Non abbiamo problemi per luglio, ma per agosto - e questo vale per tutte le Regioni - perché ci sono meno dosi di Pfizer. Facciamo fatica per le seconde dosi". Lo ha detto l'assessore alla Ricerca applicata al Covid della Regione Piemonte, Matteo Marnati, facendo il punto sulla campagna vaccinale a margine dell'incontro Thedigitalmatch al Grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino. "Il presidente Cirio ha chiamato Figliuolo e Draghi spiegando che così si rischia di bloccare la macchina - ha aggiunto -. Siamo in attesa di una risposta per capire quante extradosi potranno dare al Piemonte, che è una regione performante". Quanto al Green pass, Marnati ha osservato che "in Francia la situazione è più difficile, ci sono più contagi, sono indietro con i vaccini. Dovevano entrare a gamba tesa. Anche noi qualcosa di più dobbiamo farla, bisogna capire se si deve fare a livello governativo o regionale", ha concluso ribadendo l'invito agli over 60 a vaccinarsi.