Embraco: Lo Russo, Orlando mette pezza a decisioni Giorgetti

Orlando prova a mettere una pezza, al grande assente, che è il ministro Giorgetti. La vicenda Embraco va inserita nel libro nero della storia industriale di questo Paese". Così Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra a sindaco di Torino, parlando al presidio dei lavoratori della Embraco di Riva di Chieri, in corso a Torino, riferendosi alla proposta del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che per finanziare il prolungamento della casa integrazione per i 400 lavoratori coinvolti nella vertenza, avrebbe proposto all'odierno Cdm di ricorrere all'artico 43 bis della legge 109 del 2019, il cosiddetto decreto Genova, che però va rifinanziato. Lo Russo evidenzia problemi di accessibilità alla norma, poiché sono previsti degli oneri anche per il datore di lavoro, ovvero la curatela fallimentare, che però non intende intervenire. Da parte del Governo servirebbero tra uno e due milioni per sei mesi di Cig ulteriore. Nei giorni scorsi Giorgetti aveva bocciato il progetto Italcomp, che prevedeva il rilancio dell'ex sito Embraco, per assenza di finanziatori provati.