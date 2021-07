VERSO IL VOTO

M5s, primarie online il 21 luglio

Fissata la data in cui gli attivisti sceglieranno il candidato sindaco di Torino. I consiglieri comunali Russi e Sganga ai nastri di partenza. L'annuncio di Appendino all'indomani della pace tra Grillo e Conte: "Serve dare continuità ai nostri 5 anni di governo"

I militanti torinesi del Movimento 5 stelle voteranno il 21 luglio il proprio candidato a sindaco. Ad annunciarlo è stata Chiara Appendino all’indomani della pace tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. La sfida sarà tra la capogruppo in Sala Rossa Valentina Sganga e il presidente della Commissione Commercio Andrea Russi.

“Io, per motivi che ho già spiegato, non sarò più in prima linea come candidata, ma darò tutto il mio contributo e sostegno affinché la Torino che abbiamo cominciato a costruire e che i cittadini iniziano a vedere con i loro occhi, sia sempre più bella” afferma Appendino sul nuovo sito del Movimento. In una parola, secondo la prima cittadina, “serve continuità” rispetto al proprio mandato ormai al crepuscolo. “Torino in questi cinque anni è cambiata. Come MoVimento 5 Stelle abbiamo portato avanti un lavoro serio, incessante, quotidiano, che ha portato a migliorare concretamente la vita di migliaia di cittadini torinesi. Avevamo chiari i problemi e le priorità della nostra città, e avevamo altrettanto chiara la visione di una Torino del futuro che volevamo consegnare alle prossime generazioni” spiega ancora Appendino che aggiunge: “Per questo motivo ci siamo mossi su tre fronti. Risolvere vere e proprie emergenze ereditate dal passato con cui i cittadini facevano i conti da troppi anni. Prendersi cura dell’ordinario: strade, aree verdi, trasporto pubblico, luoghi di aggregazione; tutto ciò che fa parte della quotidianità di ogni torinese. Garantire una visione che rendesse di nuovo grande Torino con progetti a lungo termine. Innovazione, lavoro, ambiente, economia circolare, rinnovamenti urbani. Sono solo alcune delle parole chiave che hanno guidato la nostra azione”.

Le urne virtuali saranno aperte dalle 10 alle 22, il voto sarà gestito sulla nuova piattaforma SkyVote, che ha sostituito Rousseau. Potranno partecipare tutti gli iscritti certificati del M5s da almeno 6 mesi e che abbiano residenza nel comune di Torino.