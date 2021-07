Torino, lunedì primo appuntamento "ascolto" di Lo Russo



Lunedì 19 luglio alle ore 17 il primo appuntamento pubblico di ascolto della città e di avvio del programma condiviso del centrosinistra per Torino con Stefano Lo russo, candidato sindaco del centrosinistra a Torino. Gli incontri andranno avanti fino al 29 luglio negli spazi tra corso Lione e piazza Delpiano, all’aperto. Tutti sono invitati a partecipare e ogni contributo sarà utile e prezioso. Saranno momenti di ascolto e confronto sui diversi temi di interesse per la città. Si parlerà di prossimità, mobilità e sostenibilità, economia sociale, formazione, lavoro, innovazione e digitale, attrattività e competenze, a partire dal contributo di visione e proposta delle forze della coalizione. Per ogni appuntamento sono stati coinvolti esperti, testimonianze di progetti attivi nella città, reti e organizzazioni impegnate sul territorio, "guardando alla Torino che vogliamo: aperta, forte e solidale". Un percorso coordinato da Elisa Rosso, esperta di politiche urbane e innovazione sociale.