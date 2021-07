Tre spaccate nella notte ad Alessandria, indaga la polizia

Tre spaccate in poche ore, la scorsa notte, ad Alessandria. Presi di mira alcuni locali del centro. Distrutta la porta d'ingresso all'Angolo bar di piazza Gamberina, dove sono stati portati via i trenta euro lasciati in cassa, ignoti hanno preso di mira anche il Libraccio di via Milano e il ristorante Il Moscardo di via Volturno. La polizia, che indaga sul raid, ha acquisito i filmati di alcune telecamere di sicurezza.