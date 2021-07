Torino ricorda Gramsci e Tina Anselmi, 12 nuove intitolazioni

Antonio Gramsci, Tina Anselmi, Piersanti Mattarella, Virginia Woolf, Ottavio Porta, il presidente dell'associazione Pozzomaina morto di Covid lo scorso anno. Sono alcuni dei 12 nomi che saranno ricordati a Torino con intitolazioni o targhe secondo quanto stabilito dalla Commissione Toponomastica della Città. Altre personalità che verranno celebrate sono Eva Mameli Calvino, madre di Italo Calvino e prima donna italiana a conseguire la libera docenza in botanica, Ezio Maritano, per anni comandante di battaglione della scuola Allievi Carabinieri di Torino, Maria Teresa Rey Lavazza, promotrice della cultura della donazione del sangue cordonale e della ricerca scientifica per la cura di malattie degenerative e per oltre 20 anni presidente dell'associazione Adisco Piemonte. E, ancora, le vittime di Chernobyl, l'artista Mario Molinari e quattro figure femminili che si sono distinte per la difesa dei diritti civili e delle libertà costituzionali, delle donne e dei minori in particolare: Lidia Menapace, Teresa Mattei, Aida Ribero, Ernestina Prola. Inoltre, su proposta del Consolato generale di Romania a Torino, verrà dedicata una targa commemorativa nella casa un cui soggiornò, a Vasile Alecsandri, poeta, politico e ministro degli Affari Esteri della Romania.