Torino: Lega, 90 milioni per qualità dell'abitare

"Oltre 90 milioni di euro in arrivo a Torino e in città metropolitana grazie al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell'abitare del Mims. Un risultato che esalta l'operato della Lega al governo in sinergia con le istituzioni locali che si pongono l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale". A dirlo in una nota, i deputati della Lega Elena Maccanti (capogruppo in Commissione Trasporti) e Alessandro Benvenuto (capogruppo in commissione Ambiente). "L'Alta Commissione- spiegano - ha esaminato le oltre 290 proposte pervenute da Regioni, Comuni e Città Metropolitane completando in tre mesi la fase della selezione. Indicatori di impatto sociale, culturale, urbano territoriale, economico-finanziario e tecnologico sono stati i parametri su cui si è formato il giudizio. 60 milioni saranno destinati a 4 progetti per Torino, una trentina per due progetti della città metropolitana. Risorse che permetteranno alle nostre realtà un profondo maquillage con l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale. Con la Lega al governo, dalle parole ai fatti".