L'export di Damilano



Dicono che… pare sia decisamente più abile a esportare il vino che le sue idee politiche. Infatti. il progetto targato Paolo Damilano di creare una sorta di franchising della lista civica Torino Bellissima anche fuori dalla cinta daziaria sta subendo più di un inciampo. Al momento, secondo quanto ammette perfidamente qualche esponente di centrodestra, solo a Pinerolo la lista sta decollando ed è soprattutto grazie all’attivismo e al mestiere di quelle due lenze della prima repubblica che rispondono ai nomi di Sergio Enrietto (ex Psi) e Paolo Zambon (democristiano vicino a Giorgio Merlo). Decisamente più in alto mare (e vicina al naufragio) l’operazione su Carmagnola e pure a Beinasco, dove il ras locale di Forza Italia ed ex sindaco di Orbassano Eugenio Gambetta pare abbia respinto senza troppi giri di parole il tentativo di presentare Beinasco Bellissima alle urne.