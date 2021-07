Terna: a giugno in Piemonte consumi a livello pre Covid

A giugno in Piemonte i consumi industriali sono a livelli pre Covid: la crescita è del 29% rispetto a giugno 2020 e dell'11,5% rispetto allo stesso mese del 2019. Fortemente positivi i comparti di siderurgia, raffineria e meccanica, in recupero i settori dei mezzi di trasporto e dei materiali da costruzione. Lo dice l'indice Imcei elaborato da Terna, che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 530 clienti cosiddetti energivori connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale. Secondo i dati rilevati da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, l'energia elettrica consumata in Piemonte a giugno è in crescita del 16,2% rispetto a giugno 2020 e in diminuzione del 3,6% rispetto a giugno 2019. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 63% della domanda elettrica regionale. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 63% della domanda elettrica regionale.