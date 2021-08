Liboni non si Lega

Dicono che… Stefano Allasia sia rimasto piuttosto male per la decisione di Valerio Liboni di correre sotto le insegne di Forza Italia. Nelle scorse settimane, infatti, era stato proprio il presidente del Consiglio regionale a corteggiare il cantautore torinese, confidando che le radici famigliari – il padre Gianni fu a lungo la spalla di Macario – lo portassero a scegliere la Lega nella corsa per uno scranno in Sala Rossa. Anzi, insider del centrodestra raccontano che fino all’ultimo Liboni, che tra l’altro è autore di un paio di inni del Toro, abbia tenuto aperti i due canali, contemporaneamente, e che solo una fuga di notizie lo abbia costretto a optare per il partito di Berlusconi. Con lo scoramento di Allasia.