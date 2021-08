Le liste di Carriero

Dicono che... la nomina di Alessandro Carriero, primario di Radiologia all’ospedale di Novara, al vertice della commissione regionale sulle liste d’attesa venga letta nei corridoi del Maggiore della Carità anche come frutto di una guerra sotterranea tra vecchio e nuovo vertice dell’Azienda ospedaliera universitaria. Un tempo vicino all’onorevole del Pd Franca Biondelli, poi al consigliere regionale della Lega Alessandro Stecco (suo vice in ospedale) e infine dato tra i molti approdati ai Fratelli d’Italia, Carriero non sarebbe, invece, nelle corde del nuovo direttore generale Gianfranco Zulian, il quale avrebbe rivisto alcune funzioni del primario. Un “trattamento” che non sarebbe affatto piaciuto a Mario Minola che del Maggiore è stato il numero uno prima di assumere la direzione regionale della Sanità. Che tra lui e Zulian non ci sia, da tempo, quel che si dice un idillio è noto a molti nell’ambiente. E così se uno a Novara lo ha ridimensionato nel ruolo, l’altro a Torino lo ha premiato. Senz’attesa.