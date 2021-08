Gino Strada e la sanità privata

Gino Strada è stato un personaggio discusso che a fianco all’azione umanitaria ha sempre perseguito un’azione politica che di fatto ne ha inficiato i risultati. Molti ricordano il suo passato di picchiatore nei gruppi marxisti universitari e altri il suo essere sempre dalla parte dei nemici dell’occidente e altri ancora la scarsa trasparenza sui suoi finanziamenti, tra cui risulterebbero anche regimi poco inclini alla democrazia. Alcuni hanno definito la sua organizzazione, un’associazione politica travestita da ospedale da campo. Non si può negare l’evidenza di essere sempre stato politicamente sempre dalla parte dei nemici della libertà e pertanto nonostante l’azione a favore dei più deboli non può riscuotere la simpatia di chi pone la libertà come valore principale. Per quanto a volte i fatti possono sembrare più importanti delle idee, spesso i frutti di queste ultime possono risultare più copiosi; basti pensare al cristianesimo e al marxismo quanto hanno influenzato la storia umana.

Ovviamente, dato le sue idee, non poteva che essere a favore della sanità pubblica, ma per l’eterogenesi dei fini, tutta l’azione di Gino Strada dimostra l’efficienza e l’efficacia della sanità privata. Emergency, usufruisce di finanziamenti pubblici tramite il 5 per mille, ma è a tutti gli effetti un’associazione privata finanziata da donatori privati ben lontana dall’idea di sanità pubblica. Come l’analoga Medici senza Frontiere riesce ad agire in situazioni in cui le organizzazioni statali non operano o non riescono ad operare. Certamente godono del vantaggio di essere organizzazioni private che non rappresentano gli interessi di stati e queste le rende più accettabili in paesi stranieri in cui sono presenti conflitti o guerre civili apparendo come soggetti neutrali.

Come già detto la neutralità di Gino Strada è molto dubbia, ma per il nostro articolo non interessa, perché ci focalizziamo sull’evidenza che anche nel settore sanitario le organizzazioni private raggiungono risultati eccellenti a costi ragionevoli. Quando si parla di organizzazioni private non si intendono solo quelle votate al profitto come le imprese, ma anche quelle senza scopo di lucro come associazioni e fondazioni. Il lavoro delle cosiddette organizzazioni non governative copre un ampio spettro di attività, ma quelle come Emergency e Medici senza Frontiere che lavorano in campo sanitario dimostrano che organizzazioni private possono agire meglio di quelle pubbliche e che nel settore sanitario non ci si può affidare esclusivamente allo stato, ma sono necessarie le organizzazioni private sia quelle senza scopo di lucro, sia quelle che perseguono il profitto. Nonostante la predicazione a favore della sanità pubblica, Gino Strada con la sua azione ha dimostrato che la sanità pubblica non è sufficiente, ma è necessario l’intervento del privato.