Oropa, in 1500 a centenaria incoronazione della Madonna Nera

Al Santuario di Oropa (Biella) solenne cerimonia, questa mattina, per l'incoronazione della Madonna Nera, evento che si ripete ogni cento anni e che nel 2020 è stato rimandato per l'emergenza Covid. Oggi è la V incoronazione della storia, In prima fila nei banchi del santuario mariano il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, il viceministro Gilberto Pichetto Fratin, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, numerosi sindaci della zona. Numero chiuso, 1.500 persone, in chiesa e negli spazi all'aperto del Sacro monte di Oropa, dove sono stati allestiti due maxischermi, accesso consentito solo a chi è dotato dello speciale pass concesso dal Santuario partecipare alla cerimonia, che si concluderà dopo le ore 13.