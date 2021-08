Barbaro (P. Radicale), Damilano unico a dialogare

Mario Barbaro, coordinatore dell'associazione Marco Pannella di Torino e membro segreteria del Partito Radicale, e Maria Anna Ferrara, esponente della stessa associazione, sono i candidati radicali inseriti nella lista Progresso Torino, che sostiene la candidatura del candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano. "La nostra candidatura - ha spiegato Barbaro - non era preventivata, è stata decisa dopo avere fatto un appello a tutti i candidati sindaci, chiedendo di dialogare sulla base di alcune nostre proposte: l'unica persona che ha risposto è stato Paolo Damilano, che ha così dimostrato nei fatti e non a parole di essere a favore del dialogo. Con lui abbiamo fatto un accordo politico, perché noi interpretiamo il momento elettorale come una occasione per fare delle cose che ci stanno a cuore". I temi fatti propri dalla lista che sostiene Damilano spaziano dalle carceri ai diritti civili, da una riforma delle città metropolitane alla necessità di un rapporto diverso e "meno vessatorio" fra pubblico e cittadini, fino a una valorizzazione dell'anagrafe degli eletti.