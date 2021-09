Coincidenze

Dicono che… non a caso l’ingaggio sia avvenuto ad agosto quando buona parte dei dipendenti era in ferie e quel nome ben conosciuto in certi ambienti poteva passare, almeno all’inizio, inosservato. Daniela Biletta ha preso servizio da poche settimane in Case, partecipata dell’Atc di Torino, che da quando il centrodestra è approdato in Regione è stata affidata a Emilio Bolla. Le solite lingue biforcute, che sibilano lungo i corridoi dei palazzi del potere subalpino, non hanno mancato di far notare qualche coincidenza come per esempio che Bolla sia di Forza Italia, dove la sua nomina è stata fortemente sponsorizzata dalla consigliera regionale Alessandra Biletta che lui aveva appoggiato alle elezioni. E Daniela, appena arruolata con contratto a tempo determinato senza procedura pubblica per il servizio di front-office dell’agenzia, altri non è che la sorella di Alessandra. Coincidenze.