Tv: a Dogliani Ezio Greggio star, applausi e autografi

Spopola al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani Ezio Greggio, accolto dal pubblico con entusiasmo e lunghi applausi. La stessa Alessandra Comazzi, che lo ha intervistato alla fine della seconda giornata, ha scherzato sul successo del comico. "Pazzesco, i piemontesi così freddi ti hanno aspettato per salutarti, sembri il Papa" ha detto la giornalista commentando l'attesa dei fans sotto il palco per le foto di rito e gli autografi. "Qui al Festival della Tv avete invitato anche i virologi; avete fatto bene, stanno più in tv loro di Barbara D'Urso", ha ironizzato Greggio che è rimasto in piedi tutto il tempo "perché il pubblico va rispettato". "Il tema di quest'anno è Ripensiamoci: io ripenso a quanti collegi di cinema e teatro sono stati dimenticati troppo in fretta come Sordi, Gassman, Tognazzi, Franchi e Ingrassia, Walter Chiari, Rascel, ma anche Dario Fo, Strehler. Faccio i complimenti alla sensibilità di Alberto Barbera che quest'anno al Festival di Venezia ha ricordato e reso omaggio a Nino Manfredi", ha detto il comico che ha invitato a portare il cinema e il teatro nelle scuole, soprattutto medie e superiori.