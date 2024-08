Fuoriuscita di miscela al polo di Spinetta, cessata emergenza

Dopo la fuoriuscita, la notte scorsa, di "una miscela intermedia di produzione composta da diclorofluorometano, con tracce di acido fluoridrico e cloroformio", al polo chimico di Spinetta Marengo (Alessandria), ell'area logistica della Syensqo (spin off Solvay), si è tenuta una riunione in prefettura con il sindaco, Giorgio Abonante, e rappresentanti di forze dell'ordine, vigili del fuoco, Arpa, Provincia, Asl, polizia locale e responsabili dello stabilimento. La fuoriuscita è stata da un contenitore isotank e la squadra interna ha prontamente attivato le procedure relative all'abbattimento dei composti, secondo quanto previsto dal Piano di emergenza dello stabilimento. Attivata anche la procedura di allerta 'gialla' prevista dal Piano esterno. Tempestivo anche l'intervento dei Vigili del Fuoco. L'attività di monitoraggio Arpa non ha evidenziato valori dei composti chimici fuoriusciti in concentrazioni significative. Non risultano coinvolti composti Pfas. Nel corso della riunione è arrivata la comunicazione dell'avvenuta cessazione della fuoriuscita delle sostanze dal contenitore e il totale abbattimento di quanto fuoriuscito, con chiusura dello stato di emergenza. La situazione continua comunque a essere monitorata. Previsto il travaso in un altro tank del contenuto.