Scippi e aggressioni, 17enne fermato da polizia nel Torinese

La polizia di Ivrea (Torino) ha fermato un 17enne di origini tunisine per lo scippo di una collanina d'oro avvenuto nei giorni scorsi. Vittima un ragazzo di 15 anni. Gli agenti del commissariato sono intervenuti su segnalazione di un passante che, in corso Nigra, ha riferito di una lite tra giovani, culminata in una colluttazione e nel successivo scippo della catenina ai danni del 15enne. Poco dopo, al centralino della polizia, è arrivata analoga segnalazione di una lite tra giovani nell'area del Movicentro, vicino alla stazione ferroviaria, anche questa culminata in un tentativo di rapina ai danni di un uomo. Gli agenti, visionate le immagini delle telecamere della zona, sono riusciti a identificare un gruppo di cittadini nordafricani e fra questi un 17enne tunisino corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima dello scippo. Il ragazzo, che presentava evidenti segni di colluttazione, è stato trovato in possesso della collana, del valore di circa 500 euro, oggetto della rapina. Già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per furto con strappo.