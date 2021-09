SONDAGGIO

Damilano avanti, Lo Russo insegue:

a Torino deciderà il ballottaggio

Anche la seconda rilevazione di Opinio conferma il leggero vantaggio del candidato di centrodestra, tuttavia ancora distante da un successo al primo turno. Perde terreno il Movimento 5 stelle

Resta avanti Paolo Damilano ma ancora lontano da una vittoria al primo turno. Anche l’ultimo sondaggio di Opinio Italia (Piepoli-Emg-Noto) per la Rai conferma il rapporto di forza tra i tre principali candidati a Torino. L’imprenditore, sostenuto da tutte le sigle del centrodestra, si attesta tra il 42 e il 46 per cento, esattamente la stessa forbice della rilevazione di un mese fa. Alle sue spalle stabile anche il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo, tra il 39 e il 43 per cento. Perde terreno, invece, Valentina Sganga cui non sembra aver giovato particolarmente l’alleanza con i Verdi: se un mese fa veniva valutata tra l’8 e il 12 per cento, oggi è tra il 7 e l’11. Per i pentastellati, da cinque anni al governo della città, potrebbe dunque manifestarsi l’incubo di finire sotto la doppia cifra, obiettivo minimo indicato anche da Giuseppe Conte prima della pausa estiva. Tutti gli altri candidati possono ambire complessivamente a un risultato tra il 4 e l’8 per cento.

Il sondaggio è stato effettuato su un campione rappresentativo della popolazione comunale per sesso, età, istruzione e quartieri della città, con il metodo di rilevazione Cati-Cami-Cawi. È stato effettuato su un campione di 1000 persone maggiorenni tra il 30 agosto e l’1 settembre.

