Strategia politica

Dicono che… abbia firmato senza colpo ferire. Pur di assicurarsi preziosi consigli di “strategia politica” da parte di un’agenzia di comunicazione il candidato di una lista minore di centrodestra pare abbia scucito oltre una decina di migliaia di euro, ingaggiato un’addetta stampa e fatto ex novo un sito web. Un investimento che però, a quanto si dice persino nel suo entourage, rischia di essere campato in aria, giacché le probabilità che venga eletto sarebbero piuttosto basse. A mettere mano al portafoglio in modo piuttosto avventato sono parecchi Carneadi, facile preda di imbonitori di ogni risma che ad ogni campagna elettorale spuntano come funghi nel sottobosco politico, abili a far leva sul narcisismo di sprovveduti signor nessun ansiosi se non di conquistare uno scranno in Sala Rossa, almeno di uscire dall’anonimato.