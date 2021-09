Lo Russo, vincere subito, no apparentamento con M5s

"Noi siamo in campo per vincere al primo turno. Il primo partito a Torino è quello del non voto e molti sono elettori delusi del centrosinistra. Oltre il 20% degli elettori è indeciso: se faremo un buon lavoro, sono convinto che potremo stoppare quelli che ci chiedono cosa faremo al ballottaggio e andremo alla meta vincitori". Così il candidato sindaco del centrosinistra a Torino, Stefano Lo Russo, oggi alla presentazione della Lista Civica Lo Russo Sindaco. "Ci tengo a sottolineare - ha sottolineato Lo Russo - che c’è una spasmodica attenzione al ballottaggio, ma la campagna elettorale sta partendo adesso, Torino si sta rianimando: io sarei un po' più cauto nelle previsioni. Se il ballottaggio ci sarà, noi ci rivolgeremo a tutti gli elettori con il nostro progetto, saranno loro a valutare. Ma deve essere chiaro che il perimetro del centrosinistra è il perimetro del centrosinistra. Nessun apparentamento con i 5 Stelle, per essere chiari".