M5s: prosegue tour Conte, riossigeno mia visione Paese

Una piazza Vittorio Alfieri piena ha accolto il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a Beinasco (Torino), nella sua seconda giornata di campagna elettorale nel Torinese. Conte è accompagnato dal candidato sindaco Dino Lombardi, appoggiato dai pentastellati, Sinistra Popolare e due liste civiche. "Abbiamo l'obbligo di guardare al presente e di progettare al futuro. Non dobbiamo lasciare che altri progettino il futuro per noi - dice l'ex premier -. Confrontiamoci, condividiamo insieme nostro destino. E' la ragione per cui sono a Beinasco e continuerò anche nei prossimi giorni a incontrare cittadini come voi. Devo riossigenare la mia visione di questo Paese". Conte afferma di avere le idee molto chiare "ma dobbiamo alimentarle dal confronto con voi, dobbiamo capire le reali esigenze, i vostri concreti bisogno e dobbiamo farlo in un orizzonte nazionale. Anzi, internazionale, perché l'Italia ha dimostrato di essere modello in Europa e a livello internazionale".