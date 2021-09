Torino: fino al 31 dicembre taxi al 50% per over 75

Sui taxi torinesi tariffe dimezzate fino al 31 dicembre per le persone ultrasettantacinquenni, residenti nella città. È la possibilità offerta dai buoni viaggio del Comune sui mezzi di Taxi Torino, la cooperativa che conta 1.420 soci, nata dalla fusione di Radio taxi 5730 e Pronto taxi 5737. Il limite massimo dello sconto è di 20 euro per ogni tratta. Per usufruire delle speciali tariffe gli over75 dovranno soltanto inserire il codice fiscale e i riferimenti del documento di identità oppure autenticarsi con Spid. (Informazioni su https://servizi.torinofacile.it/buoniviaggi/). Taxi Torino garantisce la copertura dell'intera area metropolitana h24 per 365 giorni all'anno senza interruzioni.