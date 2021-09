VERSO IL VOTO

Lieve malore, Damilano sospende la campagna elettorale

Nulla di grave, nessun passaggio in ospedale, fanno sapere dallo staff del candidato sindaco del centrodestra. Ma stop a incontri e comizi per 24 ore. Auguri di pronta ripresa dello sfidante di centrosinistra Lo Russo: "A presto per le strade della città"

Lieve malore per Paolo Damilano. Il candidato sindaco del centrodestra, su indicazione dei medici, ha sospeso la campagna elettorale per 24 ore, annullando gli impegni di oggi. Lo rende noto il suo staff, “scusandosi per il disagio arrecato”. Nulla di preoccupante, “non ha fatto alcun passaggio in ospedale”, precisano i suoi collaboratori, si tratta probabilmente dell’affaticamento accumulato in queste fitte settimane di impegni. Tra i primi messaggi quello di “pronta guarigione” dello sfidante di centrosinistra, Stefano Lo Russo: “Faccio a Paolo i migliori auguri di pronto recupero. La campagna elettorale è piuttosto impegnativa, Torino è piuttosto combattuta. In bocca al lupo a Paolo e a presto per le strade della città”. “Caro Paolo, spero che tu possa riprenderti velocemente e ti porgo i miei sinceri auguri. Il confronto tra idee, anche le più distanti, è il sale della democrazia. Ti aspettiamo!”, ha scritto la candidata sindaco del M5s Valentina Sganga.