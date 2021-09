Stellantis: esodi incentivati per 390 impiegati, 130 assunti

Stellantis avvierà un piano di esodo volontario per 390 dipendenti degli enti di staff non produttivi (amministrazione, ricerca, servizi finanziari) che si trovino a non più di 5 anni dalla pensione. L'accordo è stato firmato oggi da tutti i sindacati - Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri - con Stellantis e con il Ministero del Lavoro. A fronte delle uscite, sarà effettuato anche un piano di assunzioni per almeno 130 dipendenti a tempo indeterminato. Le uscite - spiegano i sindacati - dovranno avvenire entro il 30 novembre, mentre il consenso a uscire dovrà essere comunicato entro il 2 ottobre, anche se l'azienda si è riservata di valutare eventuali domande tardive.