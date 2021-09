Milano: Sala, Damilano? Io di centrosinistra ma parlo con tutti

Con Paolo Damilano "ho una consuetudine che va indietro nel tempo, chi fa politica deve capire su cosa collaborare e su cosa scontrarsi, io parlo un po' con tutti e penso sia un bene". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato su Corriere Tv le parole del candidato sindaco del centrodestra a Torino che sono sembrate quasi un endorsement per lui in campagna elettorale. "Stamattina - ha aggiunto - ho parlato con Fedriga", cioè il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia, che è presidente della Conferenza delle regioni. Il sindaco ha spiegato che il suo sistema di valori "mi ha fatto sempre sposare il centrosinistra perché sono molto lontano dalla visione della società chiusa e autarchica del centrodestra. Io sono per una società aperta".