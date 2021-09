Covid: in Piemonte prosegue calo ricoverati, 242 nuovi casi

Anche i dati di oggi in Piemonte confermano il calo di ricoverati Covid: invariato il numero in terapia intensiva (23) ma negli altri reparti c'è stato un calo di 9, dopo - 14 di ieri, e il numero complessivo scende a 176. Il bollettino di crisi dell'Unità regionale non riporta alcun caso di decesso e 242 nuovi contagi, con un tasso dell'1% rispetto ai 23.858 tamponi diagnostici processati (17.773 antigenici). La quota di asintomatici è pari al 57,9%, le persone in isolamento domiciliare sono 3.605, i nuovi guariti 224.