Lega: Giorgetti, in una squadra tutti ruoli sono importanti

"Ognuno ha la sua sensibilità ma la Lega è una, è sempre stato così. Io ho sempre fatto l'esempio della squadra di calcio dove ci sono i ruoli, c'è chi fa il portiere, chi gioca in attacco, chi passa il pallone. Io ad esempio ho sempre fatto il portiere, evidentemente ero capace di parare ma non di segnare, così ha deciso l'allenatore". Ad affermarlo, a margine della visita al Competence Center del Politecnico di Torino, il ministro e vice segretario federale del Carroccio Giancarlo Giorgetti. E a chi gli ha chiesto se, in questa suddivisione dei ruoli, in città come Torino che per il centrodestra ha un candidato civico moderato, Paolo Damilano, sia più efficace una figura da "portiere" che non una da "attaccante" ha risposto: "senza attaccanti non fai gol, io ho sempre detto che mi consideravo un po' il Pirlo della situazione, che è uno che magari si vedeva poco ma era importante. Però ribadisco - conclude - se non fai gol non vinci, al massimo pareggi".