Embraco: Giorgetti, si deve fare un discorso di verità

E' un problema aperto da tre anni in cui purtroppo, in passato, ci sono state, diciamo così, delle promesse un po' campate per aria. Più tardi credo incontrerò i lavoratori e credo si debba fare un discorso di verità, parlare in modo serio". Così, a proposito della crisi della ex Embraco, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, a margine della sua visita a Torino al Competence Center del Politecnico. "Non è semplice - aggiunge Giorgetti - dobbiamo cercare chi, in modo serio, cerca in qualche modo di avvantaggiarsi delle competenze, della forza lavoro e della storia e tradizione industriale di queste zone, che sono un fattore importante da considerare". Secondo di Giorgetti la vicenda di Embraco "è una realtà che purtroppo si è incancrenita nel tempo per le risposte, non so neanche come definirle... Quindi agli operai, alle maestranze bisogna fare un discorso di serietà, anche realistico. Non smette e non smetterà - assicura - l'impegno del ministero, insieme anche alle istituzioni locali, per cercare qualche investitore che possa permettere un futuro nel lungo termine".