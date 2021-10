Intel: Giorgetti, in Italia 4 possibili siti, uno è a Torino

"Torino è candidata, ci sono quattro siti in Italia che hanno questa ambizione. Uno è a Torino". Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, a Torino per un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, a proposito del possibile insediamento di uno stabilimento di Intel in Italia. "Su Intel - ha aggiunto - abbiamo fatto delle proposte, c'è un negoziato e una concorrenza anche a livello europeo rispetto a questo investimento perché Intel ha chiamato Germania, Francia, Italia e sta facendo una sorta di gara per vedere quale è la localizzazione migliore. Quindi è una cosa estremamente complicata e pesante che coinvolge il governo ai massimi livelli. Continuiamo a negoziare"."Noi come governo abbiamo chiesto a tutti i territori chi avesse aree con queste caratteristiche e abbiamo avviato una competizione per arrivare a portare a casa questo investimento. Chi vincerà non lo so. Ho parlato con i colleghi stranieri per metterci insieme. Stiamo negoziando, è una cosa molto complicata. Chi ha il sistema locale più capace e reattivo vince questa gara", ha concluso.