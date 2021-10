URNE AMARE

Napoli beffato a Mompantero

Il deputato di Coraggio Italia, già sindaco di Valgioie e Giaveno, sconfitto nel piccolo comune della Val Susa dove vince il No Tav Gastaldo

Non chiuderà la sua lunga e gloriosa carriera politica con la fascia tricolore addosso. L’onorevole Osvaldo Napoli, già primo cittadino di Giaveno e Valgioie, nella Val Sangone, e candidato cinque anni fa a sindaco di Torino non ce l’ha fatta nella sua ultima sfida, quella di Mompantero, in Valle Susa, dove il sindaco No Tav Davide Gastaldo ha vinto con 236 voti (57,7%) contro i 173 (42,3%) del parlamentare ex di Forza Italia oggi della totiana Coraggio Italia.

Un fuori programma con intervento della Prefettura ha caratterizzato lo spoglio delle schede elettorali a Mompantero, in Valle di Susa (Torino). Secondo quanto è stato ricostruito, il presidente del seggio non aveva permesso ai candidati, tra cui proprio il malcapitato Napoli. “Ho fatto presente – ha spiegato Napoli – che, nel rispetto delle norme anti Covid e senza intervenire in alcun modo, avevamo il diritto di assistere. Ne abbiamo parlato e alla fine ho chiamato la Prefettura, che mi ha dato pienamente ragione”.

Nessuna sorpresa per la sconfitta patita: “Ce lo aspettavamo – ha dichiarato Napoli – ma sono comunque contento di avere finalmente portato in uno dei luoghi simbolo dell’antagonismo al Tav qualcosa di diverso, una forza moderata”. L’esito del voto nel Comune valsusino è commentato così dalla consigliera regionale ex M5s Francesca Frediani: “Mompantero resiste all’assalto. Grandi. La valle non vi vuole”.