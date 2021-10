Migranti: casa cantoniera Claviere, in corso lo sgombero

E' in corso dalle prime ore del giorno lo sgombero della casa cantoniera di Claviere (Torino). La struttura è stata più volte occupata, l'ultima sabato scorso, quando un gruppo di anarchici del collettivo Chez JexOulx ha annunciato l'intenzione di farne un punto di accoglienza per i migranti in transito fra Italia e Francia. Sul posto la Digos della Questura di Torino, che coordina l'operazione.