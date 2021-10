Distretti Commercio, Novara e Borgomanero avranno contributi

Borgomanero e Novara sono stati ammessi al finanziamento regionale per la costituzione dei Distretti del Commercio, e si aggiungono ad Arona, che lo era già stata. Saranno finanziati quindi tutti e tre i Municipi del territorio novarese che avevano presentato domanda. I Comuni riceveranno la sovvenzione già nel 2021 per un importo complessivo di 59.996 euro. "La Regione - affermano il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - non solo ha mantenuto l'impegno di finanziare tutte le comunità che avevano chiesto di accedere ai fondi, ma ha addirittura anticipato i tempi".