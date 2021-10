Piemonte: 12 milioni per sviluppo dell'area interna Ossola

Aumentare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione locale e incentivare il turismo con un finanziamento di 12 milioni di euro: questi gli obiettivi dell'Accordo di programma quadro per l'area interna Valli dell'Ossola firmato oggi a Torino dai presidenti della Regione Piemonte e dell'Unione Montana Valli dell'Ossola, Alberto Cirio e Bruno Toscani, alla presenza del ministro per la Coesione territoriale Mara Carfagna. Presenti anche il vicepresidente del Piemonte, Fabio Carosso, e l'assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano. L'accordo prevede la realizzazione di una serie di interventi che portino alla formazione di una "comunità verde" che punti a migliorare soprattutto gli ambiti salute, istruzione, mobilità e sviluppo territoriale. Capofila dell'accordo è l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, con una ventina di Comuni dell'area. "Ci tenevo a essere presente a questa firma - ha detto Carfagna - è indispensabile investire in territori come questi, tutt'altro che insignificanti anche come estensione, ricchi di storia e tradizioni che uno Stato centrale ha il dovere di valorizzare. E' quello che abbiamo cercato di fare, ma non è possibile che si applichi oggi una strategia pensata nove anni fa. Per questo abbiamo stabilito che da gennaio 2021 la procedura sarà molto più rapida, senza più bisogno degli accordi di programma quadro con le relative lungaggine burocratiche".