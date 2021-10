Green Pass: Appendino, violenza criminale ingiustificabile

"Criminali. Senza alcun tipo di giustificazione. Al di là di ogni ragionevole comprensione. La violenza esercitata a Roma da sedicenti nogreepass non può trovare spazio in un Paese civile. Solidarietà a chi ne è stato vittima, alla Cgil e alle Forze dell'Ordine. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, via twitter.