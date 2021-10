Stellantis: domani assemblea ai cancelli della Maserati

Le rsa dello stabilimento Agap hanno convocato per domani un'assemblea a Grugliasco, davanti ai cancelli, alle 9,30 per fare il punto su quanto annunciato da Stellantis nell'incontro al Mise. Azienda e sindacati si vedranno - forse già la prossima settimana - per entrare nello specifico del piano annunciato da Stellantis: in particolare al centro del confronto ci sarà il tema del progressivo trasferimento dei lavoratori da Grugliasco a Mirafiori. All'Agap resterà fino al 2024 un centinaio di lavoratori della lastratura. A Mirafiori saranno trasferite entro il 2024 tutte le attività della ex Bertone, oggi Agap - fabbrica che la Fca di Sergio Marchionne aveva rilevato nel 2009 - e i 1.100 dipendenti (i due stabilimento non sono distanti). Non ci saranno esuberi. A Grugliasco oggi si producono le Maserati Ghibli e Quattroporte che saranno spostate quindi a Mirafiori, dove si faranno anche le Maserati Gran Cabrio e Gran Turismo e si continuerà a produrre il suv Levante.