Selezioni in house

Dicono che… in corso Dante il nome del vincitore lo sappiano tutti. Per questo c’è chi da tempo borbotta lungo i corridoi dell’Atc di Torino e delle società controllate per quel concorso “dove manca solo il colore degli occhi”. Lo Spiffero è pronto a scommettere su chi sarà il dirigente a tempo indeterminato da inserire nell’organico di una delle società controllate, Casa Atc Servizi e per ora fornisce un indizio: ha collaborato con un assessore regionale in una giunta di centrodestra. I sindacati hanno chiesto da tempo spiegazioni su queste “selezioni in house” ma il presidente Emilio Bolla e il direttore Luigi Brossa per il momento si sono ben guardati dal fornire una risposta.