Stellantis: Pd Grugliasco, saremo vigili su Maserati

"Siamo e saremo sempre vigili sulla vicenda Maserati. Lo spostamento della produzione rischia di avere ripercussioni sulla città, non possiamo permetterlo . La proprietà dimostri maturità e correttezza nei rapporti con l'Amministrazione". Lo afferma Dario Lorenzoni, segretario del Pd di Grugliasco. "Il gruppo consigliare del Pd di Grugliasco ha sempre seguito le vicende dello stabilimento di Maserati e apprendiamo con preoccupazione l'intenzione di dismetterlo da parte di Stellantis. Sia chiaro che né questa né la prossima amministrazione, se saremo noi a guidarla, consentirà alcun cambio di destinazione d'uso per quell'area, che vanta tradizione e posizione che devono rimanere produttive" aggiunge il capogruppo dem in Consiglio comunale Pier Paolo Soncin.