Green pass: Nas, scoperti 2 medici per false certificazioni

Due medici sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria perché ritenuti responsabili di aver redatto falsi certificati medici utilizzati in seguito da propri pazienti per richiedere l'emissione del green pass. Lo segnalano i Carabinieri Nas nell'ambito della campagna di controllo sul rispetto dell'obbligo del green pass per l'accesso a determinate categorie di attività e servizi. I due medici, segnalano i Nas di Torino e Roma, non operanti nell'ambito della campagna di vaccinazione COVID-19, sono stati deferiti alle Autorità per aver compilato certificati di esenzione alla vaccinazione o di guarigione dal COVID-19 a favore di persone che non ne avevano i requisiti, al fine di conseguire fraudolentemente il green pass.