Auto: Stellantis, in Europa -30,4% a settembre

Stellantis ha immatricolato in Europa, Paesi Efta e Regno Unito 179.117 auto, il 30,4% in meno dello stesso mese dello stesso mese del 2020. La quota è del 18,4% rispetto al 19,8%. Nei nove mesi le immatricolazioni del gruppo sono 1.863.391, l'8,1% in più dello stesso periodo del 2020, con la quota che passa dal 20,1% al 20,3%.