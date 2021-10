COVID & LAVORO

Tamponi gratis in attesa del Green Pass

La Regione pagherà i test a chi, fatta la prima dose, deve aspettare due settimane per avere il certificato. Ancora 300mila i lavoratori non immunizzati. Gli esami presso gli hot spot delle Asl

La Regione offrirà tamponi gratuiti per tutti i lavoratori che hanno fatto la prima dose del vaccino e devono attendere due settimane per ottenere il Green Pass. L’iniziativa che coinvolgerà gli hot spot delle Asl partirà da sabato prossimo. Sarà possibile accedere direttamente ai centri vaccinali pubblici, il cui elenco sarà pubblicato sul sito della Regione, delle esibendo il certificato vaccinale e autocertificando di essere un lavoratore. L’elenco degli hotspot sarà pubblicato sul sito della Regione da venerdì.

Come ricordato dal presidente Alberto Cirio e dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi spiegano, in Piemonte ci sono ancora 300mila persone in età lavorativa che non hanno aderito alla vaccinazione, da qui la decisione di mettere a disposizione come incentivo la possibilità di sottoporsi gratuitamente al tampone in attesa che trascorrano i 15 giorni per la validazione del green pass. L’intervento della Regione dovrebbe anche ridurre almeno in parte la pressione sulle farmacie, molte delle quali letteralmente prese d’assalto dopo l’introduzione dell’obbligo del Green Pass per tutte le attività lavorative.