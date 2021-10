ECONOMIA DOMESTICA

Turismo "quasi" guarito dal Covid

Arrivi e pernottamenti in netta crescita rispetto allo scorso anno. Funzionano i voucher regionali. Dal capoluogo alle montagne, passando per Langhe e Monferrato, tutti i territori appaiono attrattivi

Gli arrivi cresciuti del 54 per cento rispetto all’anno scorso, i pernottamenti del 63 per cento. “Avevamo paura” ammette il governatore Alberto Cirio, invece, nonostante tutto “i dati relativi all’estate appena trascorsa ci fanno molto ben sperare per il futuro”. Regge il turismo in Piemonte e funziona, secondo i dati forniti dalla Regione, il sistema dei voucher adottati per incentivare le presenze estive. Cresce il mercato interno dei turisti italiani (+35%), ma il Piemonte inizia soprattutto a diventare attrattivo per chi viene dall’estero (+100%) con la Germania a fare da traino grazie ai suoi 170mila pernottamenti.

Agosto ha registrato movimenti turistici comparabili a quelli di agosto 2019, pari a circa 500mila arrivi e 2milioni di pernottamenti. Si può stimare che il bilancio del turismo estivo in Piemonte per il 2021 differisca dai livelli pre-pandemici per circa 20-25% di turisti che ancora sono mancati sul territorio.

“È stato un successo maggiore di quello dell'anno precedente, in cui i voucher sono stati messi in campo per la prima volta. Questo tenendo presente che il mercato è ancora molto condizionato dalle restrizioni” prosegue Cirio. Sono stati 155 mila i voucher complessivamente venduti. Fra le novità sul fronte dell’esame dei dati, il fatto che sono stati raccolti non più per province bensì per prodotto turistico: Torino, laghi, colline e montagne, tutti risultati in crescita. L’apprezzamento complessivo per il Piemonte è stato pari a 87,8% su 100, più alto di quello medio italiano.

Un focus ha analizzato il turismo in arrivo da Svizzera, Benelux e Scandinavia, aree in forte crescita sul fronte dell’incoming. Se ne evince che la popolarità del Piemonte è altissima in Svizzera, dove l’87% degli intervistati conosce la regione per esserci stato o averne sentito parlare, ma è alta anche in Benelux e Scandinavia, dove la percentuale è rispettivamente del 65% e del 63%. E ancora, il 54% degli italiani che vuole fare una vacanza in autunno preferisce il Piemonte, e il 97% di coloro che ci sono già stati rifarebbero una vacanza in Piemonte. Quanto al cosiddetto sentiment, l’apprezzamento di chi ha visitato la Regione, dovendo dare un voto da 1 a 5, il 65% ha dato 5, il 34% ha votato 4, il 4% ha scelto 3 e nessuno ha dato i voti più bassi, 1 o 2.

Uno scenario di piena ripresa, dove si collocano in modo significativo i premi di Italia Destinazione Digitale attribuiti al Piemonte in quanto regione italiana che nel 2021 ha registrato nelle recensioni online il sentiment più elevato nei confronti dell’offerta enogastronomica, oltre ad aggiudicarsi il terzo posto per la miglior reputazione complessiva. Risultati incoraggianti che si aggiungono all’ottimismo generato dai grandi eventi del territorio piemontese, appena conclusi o prossimi: dal grande successo del Salone Internazionale del Libro di Torino, alla 91° edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, tutt’ora in corso; da Vendemmia a Torino - Grapes in Town e Portici Divini dal 22 ottobre al 7 novembre, alle Nitto ATP Finals al Pala Alpitour dal 14 al 21 novembre, alla 28° edizione di Artissima e Luci d’Artista tra la fine di ottobre 2021 e gennaio 2022 , fino all’Eurovision Song Contest dal 10 al 14 maggio 2022 al PalaOlimpico. Grande l’attesa anche per la stagione invernale e la riapertura degli impianti da sci su tutto il nostro arco alpino.

Qui tutti i dati del turismo in Piemonte