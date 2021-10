Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, venerdì 22 ottobre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2690m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: al seguito della veloce perturbazione tornano condizioni di tempo stabile e ben soleggiato sulle regioni nord-occidentali. Residui piovaschi notturni sul Levante ligure, dove potrà insistere un po' di nuvolosità fino al mattino. Altrove ampi spazi di sereno seppur con qualche banco di nebbia mattutino sulle zone di pianura lungo il Po. Temperature in rialzo nei valori massimi, intorno ai 20°C. Ventilazione in temporaneo rinforzo sui crinali alpini, a tratti anche tra VCO e novarese con componente settentrionale.