Torino: Damilano, opposizione farà sua parte per rilancio

"Durante la campagna elettorale, purtroppo, l'elettore è stato distratto da temi che nulla avevano a che fare con la città. Ora mi aspetto progetti importanti per una ambiziosa ripartenza della città. Da parte nostra c'è la massima disponibilità a collaborare su questo". Lo afferma Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra, tornando sulla mano tesa del sindaco eletto Stefano Lo Russo. "I prossimi due anni saranno molto importanti - aggiunge Damilano ai microfoni di Rainews24 - bisognerà capire le esigenze di un elettorato che purtroppo non si è espresso, visto l'alto astensionismo". L'imprenditore si prepara a guidare l'opposizione al centrosinistra nei prossimi cinque anni. "Vogliamo lavorare e dimostrare che dalla minoranza siamo in grado di dare il nostro contributo - conclude - perché ci aspettano cinque anni importanti per la città".