Turismo: "Eccellenze in vetrina" celebra Tartufo Bianco Alba

Con un ricco calendario di appuntamenti tra cene gourmet, scuole di cucina e degustazioni, "Eccellenze del Piemonte in vetrina" torna a celebrare il Tartufo Bianco di Alba. Varato lo scorso anno dalla Regione come progetto pilota, è ora un evento consolidato e diffuso sul territorio. Gli appuntamenti, al via oggi, includono esperienze gourmet al Castello di Roddi, cene tematiche con chef stellati, scuola di cucina, laboratori sensoriali sul tartufo e incontri digitali sul vino. Obiettivo, valorizzare con il tartufo anche gli altri prodotti di eccellenza regionale, coinvolgendo gli operatori del settore e le imprese agroalimentari e vitivinicole. "Questo importante appuntamento - afferma l'assessore al Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio - conferma una vocazione consolidata e riconosciuta. Ancora una volta i migliori chef celebreranno un elemento dall'ineguagliabile valore come il Tartufo Bianco d'Alba accostandolo ai prodotti locali, e su tutto il territorio vi saranno spazi per conoscere i nostri grandi vini e partecipare a laboratori e analisi sensoriali. Sarà una grande festa della miglior enogastronomia piemontese, con un'inaugurazione di eccezione in uno dei golf club di maggior prestigio della nostra Regione", il Golf Club Margara di Fubine Monferrato. Il programma, realizzato nell'ambito della 91/a edizione della Fiera del Tartufo di Alba, coinvolge Regione Piemonte, VisitPiemonte, Ente Fiera Internazionale Tartufo Bianco d'Alba, le Atl piemontesi e le Enoteche Regionali.