Pezzana a Lo Russo e Cirio, a Torino museo omosessualità

Torino ospiti un museo dell'omosessualità. E' la richiesta che Angelo Pezzana e Maurizio Gelatti, presidente e co-presidente della fondazione Sandro Penna-Fuori!, rivolgono al neo sindaco Stefano Lo Russo e al governatore Alberto Cirio. Le ragioni sono indicate in una lettera aperta. "Perché - è il testo - c'è una nuova amministrazione che da subito si è dichiarata attenta alla cultura e ai diritti; perché a Torino si chiude oggi una mostra (che è stata un successo sia di pubblico, sia mediatico) dedicata ai cinquant'anni del Fuori, il primo movimento italiano di liberazione omosessuale, e infine perché lunedì si è chiuso il Salone del Libro di Torino che ha ospitato uno spazio Lgtb non per la prima volta ma, per la prima volta, voluto e sostenuto congiuntamente da Regione e Comune". "Leggiamo ovunque - prosegue la lettera - che Torino è ritenuta in Italia la "capitale dei diritti" e che deve ritrovare la sua vocazione turistica e intercettare nuovi flussi di visitatori ed ecco che non possiamo esimerci da scrivervi, dire la nostra e metterci a disposizione come ogni cittadino e ogni cittadina, nel confine delle proprie possibilità, dovrebbe sempre fare".