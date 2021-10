Lite davanti discoteca, un arresto per tentato omicidio

E' stato arrestato per tentato omicidio a Torino un romeno di 26 anni che alle 5 di questa mattina ha ferito gravemente un albanese di 32 anni. I due, secondo da una prima ricostruzione svolta dai carabinieri della stazione Barriera di Milano, si sono resi protagonisti di una lite per futili motivi scoppiata all'esterno della discoteca "Tranquila Club" di corso Vigevano 41. La vittima è stata colpita in testa da diversi calci e pugni e si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco.