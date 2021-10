Lesa Maestà

Dicono che… a Matteo Salvini sia stato recapitato il ritaglio di stampa in cui Alessandro Benvenuto addossava a lui e ai suoi “messaggi contraddittori” una parte delle responsabilità della sconfitta alle amministrative di Torino. Ed è proprio a lui, raccontano insider di partito, oltre che al mai citato Giancarlo Giorgetti, che si riferiva il leader della Lega quando, durante l’assemblea dei parlamentari, ha detto chiaramente che in altri tempi uno come Umberto Bossi avrebbe già cacciato quei dirigenti che osavano mettere in discussione la linea del capo. La sensazione è che comunque il Truce non intenda lasciare correre: da via Bellerio fanno sapere, infatti, che nei prossimi giorni la situazione delle segreterie dei partiti provinciali in cui si sono perse le elezioni sarà al centro di un supplemento di indagine e qualche testa alla fine potrebbe rotolare.