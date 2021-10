Stellantis: domani incontro su Mirafiori e polo Torino

Stellantis incontrerà i sindacati nazionali e territoriali domani alle 15 a Mirafiori per esaminare gli aspetti legati alla costituzione del polo produttivo di Torino annunciato al Mise. "È fondamentale definire, con impegni concreti - spiega Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim - tutti gli aspetti legati alla partenza della piattaforma della Maserati elettrica, delle produzioni di GranTurismo e GranCabrio previse per il 2022 e degli interventi di ammodernamento della piattaforma elettrica del 2024. Cercheremo di comprendere tutti gli aspetti legati al trasferimento delle attività di assemblaggio da Grugliasco a Mirafiori, per mettere in atto elementi di garanzia per i lavoratori sia per l'eventuale uso di ammortizzatori sociali con il riconoscimento dei ratei salariali, sia per l'organizzazione del lavoro, sia per la formazione professionale. Bisognerà prevedere anche un'adeguata formazione professionale sia per i lavoratori di Mirafiori sia per quelli di Grugliasco perché siano in grado di operare su tutte le vetture, compresa la 500e in vista della salita produttiva prevista".